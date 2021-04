Zatímco s kresbou se Radek Zdražil seznamoval přirozeně, dřevořezba přišla na řadu mnohem později. První pokusy někdy před devíti lety.

„Dřevo mne totiž vždy přitahovalo, ale měl jsem k němu a mám dodnes respekt. Tady už ale potřebujete mnohem větší, různorodější a nákladnější výbavu, aby to obrábění dřeva nebylo utrpením, ale potěšením,“ uvedl s tím, že u kreslení je to mnohem jednodušší. „Moc k němu nepotřebujete. Postačí kreslící náčiní, trpělivost a klid. Různými experimenty jsem se prokousal vývojem své techniky k portrétům, které tvoří 90 % mé tvorby. Jsou to realistické kresby. To znamená, že se tam portrétovaní opravdu poznají na první dobrou. Takových kreseb mám k dnešku přibližně šest set,“ přiblížil kozlovický umělec.

Co se týče dřeva, tvoří Radek Zdražil malé dřevořezby, deskové obrazy, sošky i dvoumetrové sochy různých motivů. „Nejsem ničím omezen. Naštěstí. Dřevořezeb mám k dnešku asi 150,“ vypočítal.

Řezbář a kreslíř Radek Zdražil.Zdroj: Archiv Radka Zdražila

Nejsem také Cimrman, abych dělal vše a vše mi šlo

„S focením je to už mnohem horší, nejsem také Cimrman, abych dělal vše a vše mi šlo. Na focení je potřeba mít čas a ten už tolik nemám. Každopádně všechna díla si fotím sám, a hlavně u dřevořezeb se nesnažím jen cvaknout. Hledám vhodné světlo, zajímavou pozici, protože dobrá fotka kolikrát zaujme více než samotné dílo,“ upozornil Zdražil.

A jak dokáže kombinovat jednotlivé umělecké disciplíny? „Jak kresba, tak i dřevořezba se dá dělat mnoha různými způsoby a tím se autoři odlišují. Četl jsem články nebo viděl pořady s různými autory, kteří mnohdy říkali, jak od své práce musí na chvíli utéct, aby si odpočinuli. Já to tak nemám, jelikož to střídám a tím pádem můžu tvořit v kuse sedm dní v týdnu. Kresba a řezbařina mají něco společného. Když se vykreslíte na portrétech a máte je opravdu v ruce, co se anatomie týká, pak je o něco jednodušší vyřezat hlavu nebo sochu,“ poodhalil s tím, že neupřednostňuje jednu disciplínu před druhou.

„Je to dáno tím, že 100 % mé práce je tvorba na zakázku podle přání a požadavků zákazníka. Jak to přichází, tak tvořím. Musím však dodat, že zatím je to naprosto vyvážené.“

Všechna díla tvoří se stejným přístupem

Když by se Radek Zdražil podíval zpátky v čase, nedokáže říct, která jeho díla patří k těm nejpovedenějším.

„Všechna díla tvořím se stejným přístupem, ať je to cokoli. Vždy se snažím, aby výsledek byl stoprocentní. Zákazník by kolikrát byl v určité fázi díla již spokojený, ale já ještě vylepšuji detaily, které se mi nezdají. Jde o ten pocit. Platí to tak u dřevořezby i kreslení,“ popsal. „Nemám nic vyhraněného, co bych vypíchnul, všechna díla dělám s pokorou. Ale třeba s radostí jsem v loňském roce tvořil sochu svatého Floriána pro kapličku v Kozlovicích, vlastně na domácí půdě, která myslím stojí za shlédnutí. Ta radost je v těch dílech vždycky vidět a nestačí se jen u práce usmívat.“

Na kumštýře z Kozlovic se v drtivé většině případů obrací zákazníci, které moc nezná. Kontaktují jej totiž přes internet. „Jsou to lidé, kteří chtějí mít doma něco originálního. U kreseb jsou to nejvíce ženy. U dřevořezby je to asi vyvážené. V poslední době jsou to zakázky určené jako dary k různým příležitostem. Je perfektní, že lidé jsou schopni druhým dát něco hodnotného. Ne, jen čokoládu a karafiát,“ zamyslel se a dodal, že se trochu bojí doby, až bude v provozu 5G síť.

„To si u mě objedná portrét třeba chytrá lednička,“ zažertoval. Už několikrát se pak Radku Zdražilovi stalo, že pracoval na stejné nebo hodně podobné zakázce vícekrát za sebou.

„Nevím, jak si vysvětlit, když přijde poptávka na vyřezávanou hlavu vlka, a pak najednou dělám tři po sobě. Je to tak třeba i s výrem nebo sovou, a dokonce i sochou svatého Floriána. Někde vzduchem prosviští informace, Zdražil dělá výra a všichni chtějí výra. Takto tomu bylo i s vyřezávaným státním znakem. Ty jsem jednou dělal snad tři po sobě. Státní znak je docela náročný. Teď je ale po nich klid, obce šetří,“ poznamenal.

„U kreseb jsou to z drtivé většiny portréty jedinců nebo celých rodin. Ale i domácí mazlíci. Nedávno jsem kreslil Tatru s hydraulickou rukou a pánečkem. Nakreslit se dá cokoli, i pes na motorce.“

V současné době mnoha lidem komplikuje život koronavirová epidemie. Do určité míry se podepisuje i na tvorbě Radka Zdražila. „Musím vše ohýbat, přizpůsobovat se. Některé zakázky na dřevořezby padly, hlavně ty pro města a obce a byly to i větší projekty. Venkovní akce to samé. Jsem zalezlý jak jezevec v dílně nebo doma, kde kreslím. Teď mají zájem spíše soukromé osoby než instituce, právě díky tomu, že narozeniny a jiné příležitosti mají pořád všichni stejně, ať je korona nebo ne,“ řekl umělec.

„Pak je tu ta nejistota. Budou mít lidé stále zájem a poptávat mě? Pokud ne, pak bych musel dělat věci na sklad a čekat, že je někdo někdy koupí. Co si budeme nalhávat, nejsem žádný Myslbek, ani Mánes, tak se uvidí,“ uzavřel.