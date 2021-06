„S trochou nadsázky se dá říct, že fotbal se stará o kulturu v obci. O to, aby se lidé měli kam jít pobavit v sobotu odpoledne. Když totiž hrajeme zápasy, přijde i stovka lidí, a to jak z Dolních, tak z Horních Tošanovic. Někteří si přinesou i deky a stráví tak velice příjemné odpoledne, které spojí s povzbuzováním našich družstev,“ uvedl Tomáš Bělík, který dělá předsedu TJ Tošanovice pátým rokem.

Stará se tak o chod celého oddílu. „Vzhledem k tomu, že nemáme moc dětí, lákáme i ty z okolních vesnic. A musím říct, že se nám to daří. Trénují u nás nejen místní, ale i ty z Komorní Lhotky či Stříteže. Tyto obce nám tak trochu i přispívají. Největší podporu však máme z Dolních a Horních Tošanovic. Bez ní bychom nemohli fungovat,“ upozornil.

TJ Tošanovice sice hrají nejnižší soutěž, ovšem mohou se pochlubit tím, že mají družstva ve všech věkových kategoriích. Barvy místní Tělovýchovné jednoty tak hájí muži, dorostenci i žáci. „Je to dáno hlavně tím, že máme kvalitní trenéry, kteří fotbalu obětují spoustu svého volného času, protože všichni se klukům věnují bez nároku na nějaké honoráře. Umí děti nadchnout pro fotbal. Proto je o něj u nás takový zájem,“ podotkl Bělík s tím, že nyní už opět trénují.

„Samozřejmě dodržují protiepidemická opatření. Někdy to není jednoduché, ale musíme se s tím nějak vypořádat. Každopádně na některých klucích je vidět, že zlenivěli. Někteří poměrně dost přibrali. Trenéři už je na to upozornili,“ poznamenal Bělík s úsměvem.

V letošním roce budou tošanovičtí fotbalisté slavit výročí 60 let od založení svého oddílu. Při této příležitosti plánují přátelské utkání, ve kterém změří síly proti čerstvým mistrům hokejové extraligy – třineckým Ocelářům.

„Přejeme si, aby k nám zavítali i s mistrovským pohárem, který by určitě byl velikým lákadlem a rádi bychom uskutečnili i autogramiádu hokejistů. Chceme celou akci pojmout charitativně a pomoct dobré věci. Prozatím neznáme přesný termín, ale oslavy by se měly uskutečnit někdy na přelomu června a července. Už se na ně všichni moc těšíme,“ vzkázal Bělík.

Dříve hrály Tošanovice i I. B třídu, ovšem s cizími hráči

V minulosti hrály Tošanovice i krajskou soutěž, a sice I. B třídu v letech 2015 až 2019. Jenže úplnou radost z toho v oddíle neměli. „Kdyby se na to někdo díval po sportovní stránce, tak by to bylo v pořádku. Každý by měl mít ambici dosahovat co nejlepších výsledků. Jenže tuto soutěž jsme hráli na úkor toho, že tým tvořili hráči odjinud. Místní prakticky vůbec nehráli. Nebylo to ono,“ přiznal předseda TJ Tošanovice.

„Když skončil zápas, kluci nasedli do aut a jeli hned domů. Neměli tady k oddílu nějaké silnější pouto. To nyní sice hrajeme nejnižší soutěž, ale s hráči, kteří jsou místní. Když skončí zápas, tak si dají klobásku, pivo a dlouho spolu sedí a baví se. S kamarády, rodinami, a tak by to mělo na vesnici být. Když se potom pořádají různé kulturní akce, tak pomáhají s jejich pořádáním. Někdo čepuje pivo, jiný smaží bramborové placky nebo griluje klobásky.“

Kromě obcí pak podporuje fotbalisty také Pivovar Koníček, který dodává pivo na zápasy a Motel Tošanovice zase zajišťuje catering, když je to zrovna třeba, ale i další podnikatelé z obce jako například je firma Vetcom.

„Nyní jsme dostali dotaci i z Národní sportovní agentury. Podporuje nás také Moravskoslezský kraj. S dotacemi je sice nějaká práce, ale jsme za ně moc rádi. I díky nim můžeme zajistit dresy, zázemí pro hráče, i když neplatí vysoké členské příspěvky,“ uzavřel Bělík.