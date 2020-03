"Prvních 5 let to byl kroužek spíš o tom sejít se jednou za týden, zatančit si, občas nějaké vystoupení nebo nějaká nepostupová soutěž. Po 5 letech musela bohužel Helenka skončit a měl končit i samotný kroužek. Byla jsem z toho strašně smutná. Na poslední chvíli se ale objevila trenérka z nedaleké Karviné Renáta Holmeisterová, která mažoretky dělala na profesionální úrovni. Jejím cílem bylo dostat tehdejší kroužek na profesionální úroveň a na Mistrovství ČR. A to se jí také povedlo. Verča, mladší sestra začala dělat mažoretky o několik let později než já. Prvně se věnovala gymnastice, pak atletice a nakonec si začala doma taky točit hůlkou, zkoušela různé prvky a zjistila, že jí to jde a hlavně že jí to baví, tak se ke mě připojila ve svých 10-ti letech a propadla tomuto sportu rovněž jako já. A tak jsme začaly na mažoretky a soutěže jezdit obě."