Lásku k ručním pracím v ní vzbudila maminka s babičkou už v dětství. „Babička stále háčkovala nebo pletla. Naučila mě základy, které se mi hodí. Moje maminka nám šila oblečení a já ji už jako malá sledovala a koukala pod ruce. Měla jsem pocit, že to, co viděla v katalogu, ušila. Vždy, když něco dokončila, mohla jsem zkoušet a učit se šít na panenky. Střádala jsem si na to její odstřižky a zbytky látek,“ usmívá se Irena Fišerová při vzpomínce na své první pokusy s šicím, tehdy ještě šlapacím, strojem.

Zdroj: Archiv Ireny Fišerové