Lubomír Svoboda z Frenštátu pod Radhoštěm došel s kamarádem Romanem pěšky na Saharu. Na sociálních sítích, kde vystupují jako Vagabundi na cestách, je podporují stovky lidí. Jednou by chtěl sepsat své nejlepší zážitky z cest do knihy povídek.

Foto: Archiv Lubomíra Svobody

Cestování byl můj dětský výmysl. Jednou se mě maminka zeptala, co je můj sen a já jí odpověděl, že bych chtěl navštívit Nový Zéland. Vymyslel jsem si to, protože jsem nevěděl co odpovědět, ale chytil jsem se toho a i dnes, když se mě někdo zeptá, co chci dělat, odpovídám, že cestovat.