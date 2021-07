„Poslední rok jsem se svými kolegy, i kvůli epidemii koronaviru, hodně pracoval na tvorbě prostředí pro virtuální eventy. Lidé se nesměli potkávat, takže se spousta událostí musela řešit online, ve virtuálním prostředí,“ uvedl Jan Adamus, že v takových případech navrhuje, jak bude vypadat místo, ve kterém se bude akce virtuálně konat.

„Při navrhování musím myslet na to, aby vznikl prostor, ve kterém se dokážou lidé dobře orientovat. Vymýšlím i veškeré detaily včetně toho, kde bude jaká místnost, protože součástí takových prostor bývají přednáškové sály, relaxační zóny, ale také místnosti, kde mohou zúčastnění živě mluvit s operátorem a konzultovat své projekty,“ popsal architekt, který se svou rodinou koupil dům po prvním porevolučním starostovi v Janovicích.

Janovice zaujaly krajinou a blízkostí k městu

Architekt Jan Adamus.Zdroj: se svolením Jana Adamuse„Jsme z Frýdku-Místku a hledali jsme bydlení v okolí. Janovice nás zaujaly krajinou a blízkostí k městu. Navíc jim dominuje krásný kostel, který je kulturní památkou. I proto jsme dům rychle koupili. Hned jsme se do něj zamilovali,“ dodal.

Část Adamusových prací představuje tzv. videomapping. „Jedná se o speciální videoprojekce na budovy, které pak po setmění tímto způsobem ožívají.“ přiblížil Jan Adamus s tím, že v předešlých letech vytvořil několik historických videomappingů pro různá města.

Videomapping Jáchymov od architekta Jana Adamuse.Zdroj: se svolením Jana Adamuse„Jde o projekce přímo na míru danému domu. Nasvítí se celý dům nebo jedna jeho strana a pomocí vizuálních efektů se kupříkladu přestavuje, takže diváci vidí, jak by se mohla změnit jeho podoba či jak vypadal v minulosti. Lidé tak třeba vidí i to, že dům začíná hořet, celý se zbortí, aby následně vznikl nový. U historických videomappingů vyprávíme příběh dané obce či města a její obyvatelé se zábavnou a vizuálně atraktivní formou často dozví i zajímavosti, které před tím třeba nevěděli. Bývá to hodně zajímavý zážitek,“ poznamenal architekt.

„Pro jedno muzeum na Šumavě jsme nedávno dělali 360tistupňové projekce, prostřednictvím kterých jsme ukazovali vliv jedné velké historické bouře na místní lesy. Návštěvníci nyní můžou tuto velkou bouři zažít znova, tak jako kdyby stáli přímo v ní uprostřed lesa. V další instalaci jsme mladé generaci představovali, jak se kdysi těžilo dřevo. Mohli to okusit na vlastní kůži pomocí naší interaktivní hry a kopie saní, na kterých se sváželo dřevo.“

Architektura a objekty studia Gimonfu

Jan Adamus je členem kreativního studia Gimonfu, se kterým navrhují tradiční architekturu, zúčastňují se architektonických soutěží, zabývají se veřejným prostorem či uměleckými objekty.

„V roce 2017 jsme vyhráli soutěž na přeměnu prostoru před Domem umění v Ostravě. Nedávno jsme byli třetí ve Frýdku-Místku, a sice v soutěži na rekonstrukci parku Jižní svahy, kde bychom měli v brzké době spolupracovat na realizaci. Druhé místo jsme pak obsadili v návrhu pomníku všem veteránům v parku Československých letců v Ostravě,“ vyjmenoval Adamus některé z úspěchů, kterých doposud dosáhl.

Virtuální realita má veliký potenciál

Umělec, který se věnuje i volné tvorbě plastik a obrazů, cítí, že virtuální realita má veliký potenciál.

„Kdysi si lidé často nedovedli představit, co přesně vznikne. Dnes nám technologie pomáhají ukázat přesnou kopii budoucího návrhu ve virtuální realitě. Klient vidí v brýlích, jak to bude vypadat, může se po návrhu procházet, cítí opravdovou velikost a měřítko. Toto všechno zrychluje proces rozhodování a pomáhá odhalit tvůrčí nedostatky již v zárodku. Po většině tvůrců to budou lidé vyžadovat čím dál častěji. Ostatně technologie tomu jde naproti. Už to není tak složité jako kdysi, kdy jsme museli všechno kódovat od nuly,“ uzavřel Adamus.