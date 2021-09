Možná kdyby si v raném mládí nedolámal kotníky, mohl z něj být fotbalista. I tak ale Ladislav Novák ve sportu nakonec vynikl až tak, že Československo v 70. a 80. letech reprezentoval v silniční cyklistice. „Na kole jsem začal jezdit v rámci rehabilitace těch pochroumaných kotníků,“ vzpomíná dnes stále vitální sedmašedesátiletý muž.

Bohumín-Šunychl. Ladislav Novák, bývalý československý reprezentant v silniční cyklistice. | Foto: Deník/Tomáš Januszek

Pochází z Chomutova a jak přiznává, občas v minulosti zalitoval, že se na severozápad Čech po skončení kariéry nevrátil. „Ale už je to dobrý, už jsem si zvykl,“ říká muž atletické postavy, který do Bohumína přišel po absolvování základní vojenské služby v Českém Krumlově. To bylo v roce 1975 a do Bohumína se stěhoval coby juniorský reprezentant. Za rok už závodil za místní ŽDB Bohumín v kategorii dospělých.