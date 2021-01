Už jako dítě sršela Petra Popadincová energií. Jejím druhým domovem se tak stala atletika, zejména sportovní závodní rychlochůze, v níž slavila úspěchy.

Poté však přišlo mateřství a rodinný život dostal přednost. Nicméně sportu, a především pohybu v přírodě, se Petra nikdy nevzdala. „Byla jsem živé a veselé dítě, vlastně jsem jím dodnes,“ směje se pětačtyřicetiletá vystudovaná podnikatelka, která se však našla v jiném oboru.

Edukační poradna pro obézní děti

„V roce 2017 mě oslovila opavská pediatrička a endokrinoložka Martina Honková s nabídkou spolupráce. Všimla si, že přibývá dětí s nadváhou a napadlo ji založit výživovou poradnu zaměřenou na edukaci. Já byla tou dobou ještě na mateřské, ale slovo dalo slovo,“ vzpomíná Petra. Výsledkem spolupráce byl program s názvem Hra o kilogramy, jehož cílem je dosažení redukce hmotnosti obézních dětí, aby si kilogramy navíc nenesly do dospělosti.

„Nikdo nám s poradnou nepomáhal, byly jsme na ni samy dvě, a proto jsme musely najít svou vlastní cestu. Je to vlastně takové naše miminko, které roste spolu s námi. Letos jsme jej představily ostatním pediatrům, což padlo na úrodnou půdu, a tak nám začali děti posílat,“ říká Petra, která v poradně funguje jako nutriční poradkyně a pohybová instruktorka. Ze začátku však byla poradna zaměřená jen a pouze na edukaci, nikoli na společné pohybové aktivity.

„Jelikož jsme se nejdřív věnovaly pouze poradenství, něco mi tam chybělo. Navíc jsme měly i děti, které kolektiv nepřijal a ony nevěděly, kam za sportem vlastně jít. Tak jsem si řekla, proč nevyužít své know-how ze sportovní chůze,“ vysvětluje Petra, jak jí rychlochůze pomohla při získání certifikátu instruktorky nordic walking.

Přirozený pohyb, relaxační zahrada a zážitky

Spolu s přidáním pohybových aktivit k činnosti poradny založily lékařka s poradkyní i sportovní klub Rodina v pohybu. „Když je hezké počasí, snažíme se co nejčastěji chodit ven. Rodiče většinou mají hole (pomůcky při nordic walkingu – pozn. red.) a děti koloběžky. Často se však stává, že se vystřídají. Ráda o tom přemýšlím jako o rodinné terapii, která se pro obě strany stane zážitkem. Zážitkem o pohybu, přírodě a relaxaci,“ usmívá se Petra a navazuje tím na nápad, který pomalu realizuje přímo u sebe doma.

„Jsem člověk, který velice rád tvoří a miluje jak přírodu, tak kontakt s lidmi. A jelikož bydlím u lesa, napadlo mě vytvořit vlastní relaxační zahradu s ohništěm, travnatým prostorem a stanem teepee, kam by za mnou mohli rodiče nebo prarodiče s dětmi dojet a užít si mnou vytvořený program i jinde než mezi čtyřmi zdmi,“ popisuje svou představu výživová poradkyně. Důležitou součástí života by podle ní měly být zážitky, které si člověk může odnést a které jej povzbudí.

Zhubnutí není o zázraku

Povzbuzení je totiž pro děti s nadváhou i jejich rodiče klíčové, neboť kila nejde shodit během jednoho týdne. Navíc tyto děti často trpí psychickými obtížemi, nezřídka i šikanou. Proto kromě devadesátiminutové konzultace, individuálního či skupinového cvičení a sestavení jídelníčku nabízí Petra také kontakt na psycholožku, s níž poradna spolupracuje.

„Děti s nadváhou nemůžeme ze začátku tlačit do příliš aktivních a namáhavých sportů. Proto se snažíme učit je přirozenému pohybu, který mohou vykonávat kdekoliv, moc nestojí a z kterého mají děti radost. Mým snem je, aby se do těchto aktivit zapojili i rodiče a trávili tak více času se svými dětmi,“ přeje si Petra a dodává, že je třeba vždycky poznat, zda rodiče berou hubnutí vážně. Někdy totiž očekávají zázrak na počkání, což samozřejmě nejde.

„Jsem hodně zvídavá žena a ráda se posouvám dál, proto jsem například nyní v nouzovém stavu vymyslela tříměsíční program, díky němuž se dozvím, jak vážně to rodiny myslí,“ říká o programu s názvem Rodina v pohybu krokuje. Zapojit se do něj mohou jak jednotlivci, tak rodiny. Cílem je ujít 42 tisíc kroků týdně, tedy šest tisíc denně. A není to zdaleka poslední nápad energické výživové poradkyně. „Má práce mě neustále inspiruje, nutí mě tvořit a vymýšlet. Což si neuvěřitelně užívám,“ uzavírá Petra Popadincová.

O činnosti poradny a sportovního klubu najdou zájemci více informací na webových stránkách rodinavpohybuopava.cz.