Břetislava Bortlíčka se dá označit za dobratického patriota. Narodil se v rodinném domku, od útlého mládí se angažoval v areálu na hřišti, osobně pamatuje všechny předešlé předsedy TJ Dobratice. Dobře zná i historii tělovýchovné jednoty, kterou v současnosti vede jako předseda.

„V počátcích byla tělovýchovná jednota hodně aktivní. Začínali tady fotbalisté, v roce 1952 vznikl atletický oddíl a začala výstavba fotbalového a volejbalového hřiště. O rok později vznikl cyklistický oddíl, který byl velice aktivní. V roce 1954 pak cvičili mladí dobratičtí sportovci na krajské spartakiádě ve Fryčovicích. V roce 1956 začal fungovat turistický oddíl,“ uvedl Břetislav Bortlíček s tím, že v 60. a 70. letech se objevily a byly úspěšné na sportovním poli v Dobraticích i gymnastky.

„Pod vedením Sylvy Kubalové se některé gymnastky probojovaly i do vyšších soutěží,“ podotkl a dodal, že v Dobraticích působili v minulosti také hokejisté, kteří hrávali ve Frýdku-Místku a Českém Těšíně. „Měli jsme tady ale i lyžařský oddíl a dodnes jsou aktivní sportovní rybáři, kteří pořádají závody pro děti.“

Předseda TJ Dobratice Břetislav Bortlíček.Zdroj: Deník/Jan Smekal

Postupy do okresního přeboru v roce 1970, 1995 a 2005

V současné době je hlavní pozornost upřena směrem k fotbalistům. I v minulosti se v Dobraticích vytvářely velmi dobré fotbalové kolektivy družstev mužů, o čemž svědčí postupy do okresního přeboru v roce 1970, 1995 a 2005. Éra největších současných úspěchů začala v roce 2011, kdy mladý kolektiv převážně vlastních odchovanců vyhrál okresní přebor a poprvé v historii postoupil do krajské soutěže I. B třídy. O tři roky později ji dokázal suverénně vyhrát a postoupit do I. A třídy, kterou hraje doposud. Tento postup byl náležitě oceněn i vedením obce.

„Před dvěma lety jsme skončili na 2. místě a dostali jsme nabídku zahrát si Krajský přebor. Nakonec jsme ji odmítli, protože na takovou soutěž jsme neměli odpovídající zázemí. Každopádně nyní hrajeme důstojnou roli v I. A třídě a jezdíme k takovým soupeřům, jakými jsou Orlová, Vratimov, Stonava či Jablunkov,“ vyjmenoval Bortlíček a zároveň upozornil, že v minulosti se v Dobraticích dařilo také fotbalistkám.

Éra dívčí kopané začala už v roce 1972

„V roce 1972 začala také éra dívčí kopané, kdy místní svazáčci založili tradici pořádání fotbalových turnajů dívčí kopané. Bylo uspořádáno více jak deset ročníků. Holky to začalo bavit, a i tehdy se hrála v Dobraticích 2. fotbalová liga žen v létech 1975/1976. Následně ale oddíl zanikl. Další éra fotbalu žen v Dobraticích pak začala v roce 2008, kdy do Dobratic přešlo družstvo fotbalistek, které hrálo v Lískovci. Dva roky hrálo 2. ligu. Jenže pak jsme to nedokázali utáhnout, chybělo také potřebné zázemí, a tak holky odešly hrát do Pržna,“ popsal Bortlíček.

Díky sourozencům Miroslavu a Milanu Čubokovým mají v Dobraticích své zastoupení i šachisté. „Hrají okresní soutěž. Před třemi lety se dostali do krajské soutěže, byť ji hráli jen jeden rok. Rodina Čubokových každopádně drží tento sport, vede kroužek ve škole,“ poznamenal Bortlíček.

A Dobratice mají i sportovce, kteří se dovedou prosadit individuálně. Marek Causidis patří k nejlepším českým ultratrailovým běžcům.Na svém kontě má triumfy ve vytrvalostních závodech Beskydská sedmička či 24 hodin na Lysé hoře. Michal Kuchař pak dokázal v roce 2016 vystoupat tisíckrát na nejvyšší vrchol Moravskoslezských Beskyd Lysou horu. Za připomenutí stojí i to, že v podzimní části fotbalového ročníku 2013/2014 pro soutěže od druhé ligy po nejnižší krajské soutěže se stal sedmým vítězem kapitán Dobratic Marián Causidis.