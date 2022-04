Denim je s vámi jako se zpěvačkou hodně spojený. Byl to důvod, proč jste jako svou první kolekci navrhla právě tu denimovou? Rozhodně. Denim k Daře prostě patří, a proto se logicky má první kolekce věnuje denimu. Je to nadčasová klasika, která si najde místo v šatníku každé z nás. Tato moje limitovaná „very first“ kolekce nabízí celkem osm modelů – od klasických rovných džín s pěti kapsami rozšířených do zvonu až po denimové košile, šaty či šortky.

Vyrobit opravdu kvalitní denim není jednoduché ani levné. Neodradilo vás to?

Kvalita především! Proto mi hned od začátku bylo jasné, že pokud denim, tak Itálie – mekka módy a denimu. Začalo to v době covidového lockdownu. Poprvé jsem měla možnost realizovat svoje dávné sny a plány. Tak dlouho jsem říkala „jednou“… A pak přišla doba, kdy jsme seděli skoro všichni doma a přemýšleli, co budeme dělat. Rozhodla jsem se uvést do pohybu svoje módní představy. A v průběhu léta jsem se několikrát vydala z Prahy do Padovy, kde moje kolekce vznikala, právě proto, abych vybrala ten správný materiál, ten správný střih, barevný tón a vše, co s tím souvisí. Kvalita není nikdy levná ani jednoduchá. Je potřeba si s tím pohrát a najít ten správný balanc, a já věřím, že toho jsme dosáhli.

V neposlední řadě nejsou výroba a zpracování denimu ani ekologické, právě naopak. Jak jste si s tím dokázala poradit?

Tak to byla priorita téměř číslo jedna. Kvalitní materiály, které minimálně zatíží životní prostřední. Celá má kolekce je vyrobena z prémiové organické bavlny, a navíc barvená technikou „detox denim“. Tedy takovou, při které se používají takové prostředky při praní denimu na požadovanou barvu, které nejsou toxické, a tím pádem jsou šetrnější k životnímu prostření. Dokonce i ten pytlík, do kterého se modely dávají, je takzvaně „green“, 100% recyklovatelný.

Vy sama máte oblíbené džíny, kterých se nevzdáte za žádnou cenu?

Mám jich v šatníku několik desítek, ale jsou mezi nimi tak troje, které mám už přes dvacet let. A stále je nosím. Jinak džíny v mém šatníku rotují a přibývají.

Takže ani džíny v šatníku nestřádáte?

Jak říkám, kdybych z času na čas nedělala průvan v šatníku a neposouvala své oblečení – i džíny – svým kámoškám, byl by to nekonečný džínový komínek. (smích)

Jak jste si užila roli módní návrhářky? Byla jste u tvorby kolekce od začátku do konce?

Byla jsem téměř u všeho. Samozřejmě jsou procesy vzniku, kdy mají výrobek v rukou jiní, povolanější. Ale co se týče výběru a návrhu každého švu či knoflíku, byla jsem u toho coby designer.

Rozhodovala jste třeba i o cenách jednotlivých modelů? Co všechno na ni mělo vliv?

No samozřejmě! Byla jsem součástí celého procesu, tedy včetně stanovení cen. Těch vlivových faktorů je několik, ale primárně to byla kvalita té džínoviny, bavlny, to, že je organická, a tak dále. A především že se jedná o ruční zpracování „made in Italy“! Malá italská dílna, továrna a v ní italský tým, který se podílel na výrobě a který za tu kvalitu ručí. To se v ceně prostě muselo odrazit.

Kolekce zahrnuje i košile a šaty. Věděla jste hned, jak budou vypadat, nebo jste musela zkoušet a hledat to pravé?

Věděla jsem, že chci, aby si v kolekci našla to svoje každá žena. A aby se jednotlivé kusy daly hezky kombinovat. I když já osobně nejsem zrovna šatová, chtěla jsem vyhovět ženám, které je naopak preferují, a tak jsem hledala kompromis mezi elegancí a sportovním stylem i u tohoto střihu. Jedna z košil je jejich zkrácená verze a druhá košile, ta s krátkým rukávem, je moje srdcovka.

Jak se do modelů promítá vaše osobnost?

Za každým modelem, střihem si stoprocentně stojím. Každý jeden je vlastně můj „must have“. Něco, co by podle mě nemělo chybět v šatníku. Takovej základ, který pak můžete krásně kombinovat úplně se vším. Denimu prostě není nikdy dost!

A pro koho jste svou kolekci tvořila?

Pro ženy. Všechny ženy. Těchto mých osm modelů je zpracováno tak, aby si je mohla obléknout každá žena. Žena s chlapečtější postavou, pro kterou je vhodný třeba model Foxy, elegantní žena, která svůj Angie model může vzít klidně třeba s bílou košilí na důležitou schůzku, model Joy, který jako jediný obsahuje elastan, tudíž se přizpůsobí i plnější postavě, nebo třeba model Kelly, který je univerzální kabátek nebo šaty. Každá si najde to své!

Kolekce DENIM by Dara je pro každou ženu

Dara byla u každého procesu vzniku kolekce. Dala si záležet na výběru látky, střizích, ale dbala i na životní prostředí. „Jedná se o ruční zpracování. Malá italská dílna, továrna a v ní italský tým, který se podílel na výrobě a který za kvalitu ručí.“



