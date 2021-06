/FOTOGALERIE/ Hotovo, dobojováno. Čeští hokejisté za sebou mají všechna utkání v základní skupině A na lotyšském mistrovství světa. Výkony národního týmu během sedmi duelů připomínaly horskou dráhu, Kovář a spol. zářili i propadali. Nakonec ale splnili první cíl v cestě za medailí. Postoupili do play-off.

Matěj Blümel oslavuje svou trefu proti Slovensku. | Foto: ČTK

Mužstvo trenéra Filipa Pešána připravilo českým fanouškům pekelnou jízdu. Po dvou zápasech ani bod, poté utrápená výhra nad Běloruskem v prodloužení. Před čtvrtým duelem se Švédy byly karty rozdány jasně - porážka by český postup do vyřazovací fáze turnaje poslala do říše už v podstatě nereálných scénářů.