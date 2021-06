„Věřím, že se probudíme a proti Bělorusku budeme úspěšní,“ je optimistou hokejový odborník z Opavy. „Je třeba se vrátit k tomu, co tým předváděl v přípravných zápasech,“ nabádá Karel Suchánek. „Do šampionátu český tým vstoupil opojen euforií z přípravy. Možná si hráči mysleli, že to půjde snadněji. Pro mě nepochopitelně změnil trenér Pešán sestavu. Proti Rusku posadil útok, který měl super formu. Tím ho zabrzdil,“ podotkl Karel Suchánek a dodal: „Ani s odstupem času jsem tento tah nepochopil.“

Český tým, stejně jako Švédsko s Kanadou jsou zatím bez bodového zisku. „Vím, že dvě utkání se nepovedla, ale nic ztraceno není. Češi mají kvalitu, je to jen o hlavě. Kluci se zvednou,“ věří zkušený kouč.

Dalším soupeřem Pešánovy družiny bude v pondělí večer Bělorusko, které senzačně porazilo Švédy. „Byl to překvapivý výsledek. Ale Češi tentokrát roli favorita zvládnou. Tým bude určitě dobře připravený. Tvrdím, že jsou v něm velmi kvalitní hráči, kteří umí rozhodovat zápasy,“ zvedl prst Karel Suchánek. „Proti Švýcarům bylo hodně vyloučených. Ale to už se někdy stává, bylo vidět, že klukům nešly nohy, chyběl tam pohyb. Teď to bude ale jiné,“ zdůraznil Karel Suchánek.

Součástí českého týmu je i obránce Ondřej Vitásek, mimochodem bývalý Suchánkův svěřenec. „Ondra prošel opavskou mládeží, chodil u nás i na střední školu. Pak se dostal i do mužského týmu. Jde o velmi pracovitého hráče. Tvrdě šel za svým cílem a nyní sklízí ovoce. Ne jak někteří opavští hráči, kteří si v šestnácti mysleli, že jsou extraligovými borci,“ uzavřel Karel Suchánek.

Pondělní bitva s Běloruskem má úvodní buly v 19.15.