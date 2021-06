„Je jedno, proti komu hrajeme, je to jen o nás. Jestli chceme pokračovat dál, tak musíme porazit každého,“ má jasno Filip Zadina.

Teprve jednadvacetiletý útočník Detroitu debutuje na seniorském šampionátu. Vzájemné vyřazovací duely Čechů s Finy doposud sledoval jen v televizi.

Národní tým sehrál s Finskem v play-off fázi mistrovství světa několik památných bitev. K zápasům se Seveřany se váže mistrovský hattrick i poslední česká medaile, která je už hodně zaprášená.

The Czechs are entering the playoffs with a five-game winning streak after a shaky start.?? They've been waiting for 9 years to win medal at #IIHFWorlds. Can they end the drought this time?✊@narodnitym #TeamCzechRepublic pic.twitter.com/FAQ1T6ZJAF