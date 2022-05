„Jsme zklamaní. Všichni dobře víme, že jsme měli šanci, ale už je pozdě na nějaké spekulace a cokoliv jiného. Musíme jít dopředu a vidět světlo v tom, že nás teď čeká zápas o bronz,“ nechtěl se babrat v porážce trenér mužstva Kari Jalonen.

Pastrňák si vyčítal oplácení. Byla to moje blbost, moje chyba, zlobil se na sebe

Reprezentanti musejí zapomenout na to, co bylo, a soustředit se na poslední zápas na turnaji. „Bude těžké hodit to za hlavu, ale my tu medaili chceme za každou cenu. Musíme do toho jít naplno a chtít to,“ nabádal útočník San Jose Tomáš Hertl.

„Semifinále je za námi, potřebujeme se soustředit na zápas o bronz. Jestli chceme medaili, tak to musíme z hlavy škrtnout,“ přikývl kapitán Roman Červenka. „Ten zápas přijde hrozně rychle. V něm se ukáže, jak moc tu medaili budeme chtít.“

Familiar foes in the gold medal game, familiar faces in the Power Rankings.? #IIHFWorlds



Read more at ⤵️https://t.co/b8Pt87TQxP pic.twitter.com/zR7JQLoMAJ — IIHF (@IIHFHockey) May 28, 2022

Český hokej čeká na cenný kov od bronzu z roku 2012 z Helsinek a Stockholmu. Od té doby hrála reprezentace třikrát utkaní o bronz a pokaždé padla. Před sedmi lety to bylo proti Američanům potupně na domácím šampionátu v Praze. Na vlastní kůži to pocítili Červenka, Michal Jordán a současný asistent trenéra Martin Erat. Motivaci tak hledat nemusí.

„Myslím, že nemusím nikoho motivovat. Kluci jsou motivovaní, aby vyhráli s Američany. Máme pořád šanci dovézt medaili. Musíme se dát do kupy a hrát celých šedesát minut. Ne dvacet, ale šedesát. Dvacet nestačí. A nechci vidět žádné hloupé vyloučení," zdůraznil kouč Jalonen, jehož tým se utkal se Spojenými státy už ve skupině a vyhrál 1:0.

Kanaďané přejeli Čechy. Začali jsme se bát, řekl Hertl. Musíme to hodit za hlavu

„Každý se musí sám podívat do zrcadla, proti Spojeným státům o bronz to musí být úplně jiný výkon. Medaili jsme neudělali hodně dlouho. Byla by to hezká náplast na semifinále,“ zasnil se elitní centr David Krejčí.

„Musíme to urvat. Ta placka je pro nás hrozně důležitá, chceme ji mít i kvůli lidem,“ doplnil obránce Michal Kempný.

Zápas o bronz začne v Tampere ve 14:20.