Mnozí lidé již několikrát nadšeně začali s angličtinou a za nějaký čas opět skončili. Z různých důvodů. Někdo začal mít málo času, někoho to přestalo bavit, někdo si vymyslel výmluvu, proč se nemuset snažit a život si udělat pohodlnějším.

Skutečné důvody, proč jsme to vzdali, bývá někdy těžké si přiznat. Většinou jsme je snažili schovat za něco pro okolí přijatelnějšího, co má objektivní základ. Chtěli jsme se věnovat rodině, měli jsme novou práci, stěhovali jsme se, stavěli jsme dům. V těchto obdobích skutečně omezujeme koníčky na minimum a do popředí se dostávají jiné priority.