Jak si objednat pizzu u stánku? Naučte se krátkou větičku: Can I have a pizza, please? (Mohl bych dostat pizzu, prosím?) Jak požádat o párek v rohlíku? A co když byste si raději dali kebab? Podívejte se na další jednoduché, ale užitečné anglické věty. Také si můžete přečíst, které aplikace a vychytávky pro učení angličtiny by vám neměly chybět v mobilu.

Další užitečné fráze:

And would you like the whole one or a slice only?

A chcete celou a nebo jen kousek?

One hot dog with mustard / ketchup.

Jeden párek v rohlíku s hořčicí / kečupem prosím.

I’ll have a kebab with the garlic sauce, please

Dal bych si kebab s česnekovou omáčkou, prosím.

I would like to have a quarter of grilled chicken, please. / I’ll have a quarter, please. (v kontextu)

Dám si čtvrtku grilovaného kuřete, prosím.

Would you prefer a leg or breast?

A budete si přát stehno a nebo prso?

Užitečná slovíčka:

A stand – stánek (s občerstvením)

the whole pizza- celá pizza

a slice of pizza- jeden dílek pizzy

mustard- hořčice

ketchup-kečup

garlic sauce- česneková omáčka

grilled chicken – grilované kuře

a quarter- čtvrtka

a leg – zde: stehno (kuřecí)

a breast – zde: prso (kuřecí)

