Máte chuť na zmrzlinu, ale nechcete si ji objednávat jen posunky? Naučte se jednoduchou frázi a základní slovíčka. One ice cream, please. (Jednu točenou zmrzlinu, prosím). Jak požádat o tři kopečky a jak se vás zmrzlinář zeptá, zda chcete čokoládovou polevu? Užitečné fráze najdete níže…

Další užitečné fráze:

And would you like a small, medium, or large?

A přejete se malou, velkou nebo střední?

Would you like to have it with chocolate icing or nut topping?

Chtěli byste na to čokoládovou polevu a nebo oříšky?

Three scoops of ice cream, please.

3 kopečky zmrzliny, prosím.

And would you like to have them in a cone or in a bowl / in a cup?

Přejete si je do kornoutu a nebo do misky/kelímku?

Užitečná slovíčka:

one ice cream – jedna točená zmrzlina

medium – středně velká

chocolate icing – čokoládová poleva

nut topping – zde: oříšky na posypání (zmrzliny)

a scoop – kopeček zmrzliny

a cone – zmrzlinový kornout

a bowl- miska

a cup – kelímek

Partnerem seriálu jsou Univerzita Jana Amose Komenského Praha a Jazykové kurzy TANDEM.CZ.

Všechny již vydané díly najdete na www.denik.cz/jazyky