Nevíte-li, do kolika hodin budete muset poslední den dovolené vyklidit pokoj, budete potřebovat na recepci následující frázi: When is the check-out time please? (Do kdy je třeba vyklidit pokoj, prosím?). Jak získat heslo k wi-fi a kolik zaplatíte za slunečník? A víte, jaká je nejkratší anglická věta? Podívejte se na další praktické fráze a slovíčka.

Další užitečné fráze:

Where can we keep our bikes, please?

Kde si můžeme nechat kola, prosím?

What is the wi-fi password?

Jaké je heslo na wi-fi, prosím?

How much does it cost to hire a parasol?

Kolik stojí zapůjčení slunečníku?

I'd like to collect my air-ticket.

Chtěl bych si vyzvednout letenku.

Can I have a receipt, please?

Mohu prosím dostat stvrzenku?

Can you show me on the map, please?

Můžete mi to ukázat na mapě, prosím?

I would like to pay.

Rád bych zaplatil.

Užitečná slovní spojení a slovíčka:

check-out - vyklizení, uvolnění (pokoje pro další hosty)

to keep - zde: uschovat, nechat si (někde něco)

a password - heslo

a bike – kolo

a bellboy – hotelový poslíček

pay - zaplatit

show – ukázat, ukazovat

Partnerem seriálu jsou Univerzita Jana Amose Komenského Praha a Jazykové kurzy TANDEM.CZ.

Všechny již vydané díly najdete na www.denik.cz/jazyky.