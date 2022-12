A vedení města na to, co s estakádou vymyslet, aby přestala hyzdit město. Obchvat je navíc dárkem i pro ostatní řidiče z kraje, kteří míří směrem na Brno, do Polska nebo Beskyd. Urychlí a zjednoduší jim cestu.

Zdravotnice radí: Vánoční mlsání si mohou dopřát i diabetici

Dárky pod Vašimi vánočními stromky byky určitě skromnější, důležitější však je být o svátcích se svými blízkými, odpočinout si od ruchu posledních měsíců. A nabrat síly do dalších dní, které pro mnohé z Vás nebudou jednoduché.

Ze všech redakcí v Moravskoslezském kraji, z Bruntálu, Opavy, Ostravy, Karviné, Nového Jičína a Frýdku-Místku posíláme Vám, našim čtenářům, přání k prožití klidných a veselých vánočních svátku, zdraví a pevné nervy.