Hejtmanské volby v kraji žádné zásadní překvapení nepřinesly. Svůj post v „suchém triku“ uhájil Ivo Vondrák, kterému voliči vystavili kladný účet za poslední čtyři roky.

Politik Ivo Vondrák poskytl Deníku rozhovor, 14. srpna 2020 v Ostravě. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Tedy, jeho voliči. Ti ostatní v některých momentech kritikou na něj nešetřili, ale to ho nemusí ani do budoucna příliš trápit. Tak to prostě v politice je a žádný politik se nemůže zavděčit všem.