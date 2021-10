Sezení na dvou židlích je téma, které se v posledních letech začíná rozmazávat stále častěji. Do jaké míry však jednotlivé strany něco hlásají a samy to plní, je věc druhá. Za zmínku rozhodně stojí fakt, že hned dvanáct z dvaadvaceti nových poslanců za Moravskoslezský kraj v politické sféře určitým způsobem kumuluje své funkce.

Je samozřejmě o diskuzi, do jaké míry to vadí v případě, že druhou funkcí je prostý titul zastupitele (byť takový Zdeněk Nytra podle ostravského primátora nestíhá ani to). V případě klíčovějších funkcí (hejtman, primátor, starosta) by měl dotyčný důsledně zvážit, zda se dokáže být setrvačně a plnohodnotně rozpolcený dvěma směry.

Starostka Moravské Ostravy a Přívozu Zuzana Ožanová to dokázala. Respekt. Po třech letech uznala, že pro příští minimálně rok, kdy jí ještě trvá mandát starostky, by sezení na dvou židlích nebylo ku prospěchu věci a rozhodla se na funkci rezignovat (a podle informací Deníku se k témuž chystá i náměstek opavského primátora Igor Hendrych, rovněž za ANO).

Je samozřejmě otázka, do jaké míry je to kvůli vlastnímu přesvědčení, a do jaké míry je to jen reakce na stále silnější kritiku opozice, která dokáže s psychikou člověka pořádně zatočit (stejně jako třeba štěnice v kanceláři, o čemž ostravská starostka také ví své).

Nelze nikomu sahat do svědomí, nakolik je připraven svou práci zvládat, vysvědčení konec konců vždy vystavují až voliči, ne opozice, z nichž některé by „nedostatečnými“ metaly nejraději neustále. Neuškodilo by však udělat si malou osobní revizi svých sil a času, zvláště u těch, na které se kritika jen valí (nezvládnuté slavnosti, nezabránění chaotickému rozkopání města), nebo ještě nevědí, do čeho jdou. Zvláště když cesta do sněmovny zabere všem regionálním zástupcům zhruba stejně. Ostatně i jednotlivá uskupení by ve vlastním zájmu pro ochranu svých oveček měla alespoň na krajských úrovních vždy před volbami přehledně říct, jak se k otázce sezení na vícero židlích staví.