A to i proto, že už za rok se konají komunální volby. A při nich budou zastupitelé skládat účty.

Havířov má určitě mnohem zásadnější problémy než je nezvládnutá organizace u kulturní akce, ale právě na ní může běžný občan nejlépe vidět, jak město umí reagovat na kritiku nespokojených občanů a nebo z ní vyvodit důsledky. Spoléhat jen na to, že každý problém časem vyšumí a lidé na něj zapomenou, není úplně šťastná volba.

Ani tři týdny po akci (a po jednání zastupitelstva) se veřejnost nedočkala žádné zásadní reakce vedení města. A to i přesto, že se primátor Josef Bělica bezprostředně po akci bil v prsa, že problémy vnímá velmi vážně, situaci chce analyzovat a vyvodit z ní důsledky. Nestalo se…

Yvona Dlábková, ředitelka Městského kulturního střediska, které dostává od Havířova do rozpočtu každý rok přes 40 milionů korun, je ve funkci sedmnáct let. Znalci prostředí o ní tvrdí, že je „neodvolatelným“ úředníkem, který v tom prostě lidově řečeno umí chodit.

Ze slavností Havířova se v průběhu let stala významná akce, která přesahuje hranice hornického města. A nic na tom nezměnila ani koronavirová pandemie.

