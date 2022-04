Tak nám začala kampaň na říjnové komunální volby. Jak to poznají lidé v Havířově? Například tím, že město na konci března rozeslalo tiskovou zprávu, ve které se chlubí, že vedení Havířova si nechalo zpracovat nezávislou analýzu městských financí. Ve zprávě padají výrazy jako excelentní, skvělé, nejlepší v historii města. Otázkou je, proč město platí z peněz havířovských občanů analýzu, aby se dozvědělo, jak skvěle hospodaří? To přeci každý dobrý hospodář ví, nebo by alespoň měl.