Zaměstnanci nemocnice za ředitelem stojí, demonstrují a vyjadřují mu podporu za výrazného mediálního zájmu. Vedení Moravskoslezského kraje naopak poukazuje na špatné hospodaření nemocnice a vytýká, že ředitel kraj jako zřizovatele nemocnice neinformoval o personálních změnách a ohrozil tak chod nemocnice v době koronaviru. Jablkem sváru ale je, zda odvolání ředitele bylo učiněno pouze na základě stížnosti nebo podloženo fakty. Tím, že rozhodnutí padlo jako blesk z čistého nebe, tak nad jeho odůvodněním visí spousta otazníků.

Petici proti odvolání ředitele už podepsalo přes 170 zdravotníků. Hejtman Ivo Vondrák si ale stojí za svým a podle něj ředitel manažersky selhal. Jak celý příběh dopadne? Rozhodne kraj. Vyšší bere. Zaměstnanci výsledek nemohou ovlivnit i kdyby se postavili na hlavu. Mohli dělat mrtvého brouka, ale rozhodli se demonstrovat, jít do akce a pro svého ředitele. To se cení. A bez ohledu jak vše dopadne a kde je pravda, to z nich dělá morální vítěze. Nemocnice bude fungovat i dál a zdravotníci budou stále nasazovat své životy v boji s koronavirem. Pravděpodobně pod jiným manažerem, který půjde kraji lépe na ruku.