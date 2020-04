Dezinfekce v obchodech chybí, to je fakt. Mnozí lidé jsou rozhořčeni cenou, kterou mají zaplatit za 90 ml dezinfekce. 70 korun jim přijde moc.

Primátor zase oponuje, že překupníci cenu zvedli do závratných výšin, a že tato cena je přijatelná a mohla by se v budoucnu ještě snížit. Pravda o ceně je asi někde uprostřed.

Cenu obvykle určuje tržní prostředí, pokud budou lidé ochotni zaplatit a produkt si koupí, cena byla nastavena správně. Nejde, ale jen o cenu, ale i o úmysl a ten je jednoznačně dobrý. Dezinfekce je v dnešní době vyhledávaná a měla by být dostupná všem, lidé by měli vědět, kde si ji mohou zakoupit bez ohledu na cenu. Na benzínových pumpách ji také najdeme, ale těžko si asi budeme brát do autobusu 2 litrové balení.

Ano můžeme si ji vyrobit nebo odlít doma, ale je to stejné jako s dětskými přesnídávkami, které mají podobné balení.

Přesnídávku si můžeme udělat doma, bude mít více vitamínů, asi bude i lépe chutnat, ale stojí nás to daleko více úsilí. Nejedna maminka potvrdí, že na cesty dětem kupuje ony pověstné „kapsičky“, i když jsou dražší než skleničky nebo přesnídávky domácí.

V případě dezinfekce je důležitý účel a potřebnost. Lidé se mohou sami rozhodnout jaký typ přípravku si zvolí. Důležité je, že mají tu možnost a ví, kde v případě jeho nedostatku jít!