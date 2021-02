Je reálné tento termín dodržet v situaci, kdy českou ekonomiku zasáhla krize vyvolaná pandemií? Zrušení superhrubé mzdy připraví státní rozpočet o další desítky miliard.

Babiš představil NIP jako koncepci jak se proinvestovat z krize. Takže nedostatek peněz realizaci NIP určitě neohrozí. Jenže co když deklarované termíny zahájení staveb NIP zpozdí zdlouhavé řízení? I na to zákonodárci mysleli. Schválili zákon o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury. Ministerstvo zemědělství prosadilo Nové Heřminovy přímo jmenovitě do urychlovacího zákona. Díky tomu si každý občan může zkontrolovat, zda se vodní dílo začne stavět až v roce 2023, nebo nový zákon o snadném vyvlastnění pozemků zahájení stavby opravdu nějak urychlí.

Dnes má vláda na vybranou ze dvou možností jak získat strategické obecní pozemky v Heřminovech. Buď je smění s obcí za požadované kompenzace v podobě obchvatu, nebo stát pozemky vyvlastní pomocí nového zákona. Pokud stavba vodního díla Nové Heřminovy nezačne ani v roce 2023, měl by se zákon o urychlení výstavby infrastruktury přejmenovat na zákon o znárodnění pozemků, který státu umožňuje vyhnout se nákladným kompenzacím, ale reálně nic neurychlí.