Poznámka Lukáše Moryse: Blesk z čistého nebe

Plánujete ještě do konce letních prázdnin výšlap do hor? Vyplatí se těsně před výletem ověřit předpověď počasí, výjimkou by totiž v nejbližších dnech neměly být bouřky.

Bouřka. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/ Jan Vraný

Že blesky dokážou způsobit tragédii, o tom opětovně svědčí čerstvý případ z minulého týdne z Tater. Před dvěma měsíci zasáhl blesk i skupinu školáků pod vrcholem Lysé hory. Už děti v mateřské škole se učí, co dělat v případě bouřky. Držet se na kopcích železných řetězů nebo se zdržovat na vrcholcích nepatří do žádného sborníčku rad. Pravdou je, že i když turista ví, jak se při bouřce chovat, nebezpečí lze vyloučit pouze v případě, že se na žádnou túru nevydá. I když se mnozí meteorologům smějí, že výhled počasí věští z koule, úspěšnost jednodenní předpovědi se pohybuje nad pětadevadesáti procenty. Ani bouřky nepřijdou jako blesk z čistého nebe. Nestačí se ráno podívat na projasněnou oblohu a potěšit se nad symbolem sluníčka v jedné ze stovek mobilních aplikací sloužících pro předpovědi počasí, avšak s kolísající kvalitou. Přitom volně dostupných radarových informací, ověřených předpovědí a modelů počasí je habaděj. Když se tragédie podobná té z minulého týdne stane v den, kdy se předpovídá výskyt bouřek, vkrade se do mysli, že jí šlo zabránit. Stačí použít rozum a pracovat s informacemi.

Autor: Lukáš Morys