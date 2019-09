Kdo ví, kolik prvňáčků vůbec vědělo, co za šedovlasého pána tam sedělo. Není divu, že spíš než prezidentovu projevu, který mluvil i o tom, kterak se toulal skrz internetové mapy přes Mont Blanc nebo Mount Everest, věnovali pozornost svým novým kamarádům, knižním dárku, případně plně vybaveným penálům, ve kterých jim hodná ochranka nechala i nůžky.

Prezident dětem popřál hlavně zvědavost. Nečekat, co se objeví v učebnicích, ale snažit se to domyslet. A používat k tomu internet. Těžko říct, nakolik vhodná je tato rada zrovna pro prvňáčky. Vyhlášený rétor měl už i lepší projevy. Zaujal ale výrokem, že když byl malý, strašně nerad vstával. „Pak jsem šel do práce, a tam jsem musel pracovat od šesti hodin, takže jsem vstával v pět. Takže važte si toho, že můžete vstávat v osm hodin, mohlo by to být ještě horší,“ řekl prezident, zatímco pár prvňáčků zívalo.

Takže až budou ráno rodiče tahat děti z postele, může se jim dostat odůvodnění, že ani prezidentovi se nechtělo vstávat. A kam to nakonec dotáhl!