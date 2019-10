Pro někoho nevinná zábava, pro jiného přežitek nebo přírodu ohrožující činnost. A těch opilců, co se vždy v okolí řeky Ostravice sejde! Nemluvě o nepořádku nebo vandalismu, naříkají stěžovatelé.

Časem asi přijde doba, kdy budou města nahrazovat hlučné ohňostroje třeba poklidnějším videomappingem na fasádě některé z budov. Zatím se tak naštěstí děje zřídka. Ne, několikaminutový ohňostroj vážně není pro přírodu fatální. A kdyby pořádný městský ohňostroj ve Frýdku-Místku chyběl, mohlo by se stát, že by ho ve formě menších pyrotechnických show vzali do svých rukou lidé v podroušeném stavu, pro které by to bylo naposledy, co v rukou a prstech něco dokázali udržet.

Je logické, že někde v horách a různě v přírodě nemají ohňostroje co dělat. V centru města nevadí.

Co možná odpůrcům pyrotechniky vadí ještě víc, to jsou petardy a rachejtle, které na přelomu roku zažívají doslova boom. I jejich užívání se dá regulovat, jenže jak pyromany postihovat? Apelovat na zdravý rozum je o silvestrovském veselí ještě úsměvnější než jindy. Tlačit na úřady, ať zruší městské ohňostroje, je jednodušší. Byť to postrádá smysl.