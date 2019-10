Kdo si ještě vzpomene na své poslední návštěvy kavárny, zřejmě dá za pravdu, že z gastronomického pohledu zpravidla nešlo o kulinářský zážitek. Nájemci se střídali, pozvolna chátral i honosný interiér. Loni začala přeměna, která měla vrátit kavárně zašlý lesk, jenže zájemci o provozování se nehrnuli. Problematické je například i parkování v okolí.

Nakonec se město, kterému prostory patří, dohodlo s nedalekou Střední školou gastronomie, oděvnictví a služeb. Kavárna tak bude jedním ze středisek praktického vyučování.

Pro kavárnu je to šance, jak se stát znovu perlou města. Kaváren a cukráren je ve městě dost, atmosféru Radhoště ale žádná z nich nenabízí. Těžko zatím soudit, co od kavárny čekat a zdali si najde svou klientelu, to ukáží až první týdny. Tím, že půjde o odloučené pracoviště školy, které má primárně sloužit pro obory cukrář, kuchař i číšník, každopádně odpadá jedna z velkých bolestí tuzemských hospod, restaurací a kaváren nedostatek personálu. Kavárna to zdaleka nebude mít snadné, po letech stagnace ale aspoň existuje naděje, že do ní budou chodit hosté rádi. Tak jako tomu bylo dříve.