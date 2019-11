V době, kdy se uhlíková stopa řeší už i u piva v hospodě a kdy o emisích z různých dopravních prostředků vedou bouřlivé diskuze i ti, kteří by kvůli komické neznalosti měli raději mlčet, je tzv. bikesharing trend. A nezůstává jen u kol obyvatelé Prahy by mohli vyprávět, jak moc v lásce mají sdílené elektrokoloběžky a jejich uživatele, kteří na ostatní leckdy neberou ohled.

Zatímco koloběžky s pohonem do Frýdku-Místku ještě nedorazily, sdílená elektrokola už brázdí ulice města. Problém je v tom, že infrastruktura vůči cyklistům není ve městě zrovna příznivá. Nové cyklostezky se nestaví, hustá automobilová doprava znemožňuje komfortní ježdění.

Tuzemským radnicím slouží ke cti, že podporují alternativní způsoby přepravy. Nestojí je to malé peníze. Ve Frýdku-Místku je navíc zásadní konkurencí pro sdílená kola bezplatná městská hromadná doprava. Přesto si Rekola našla ve městě několik tisíc příznivců. Aby se ale cyklodoprava dostala na výsluní, nestačí dát lidem prvních patnáct minut jízdy na sdíleném kole zdarma. Bez investic do nových cyklostezek či cyklopruhů to do budoucna nepůjde.