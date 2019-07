Poznámka Lukáše Moryse: Taxíkem levně

S nápadem na speciální taxík určený pro seniory přišel frýdecko-místecký magistrát. Za patnáct korun, tedy částku, která by v běžném taxi nepokryla ani nástupní sazbu, se lidé nad sedmdesát let dostanou k lékaři, na úřady, nádraží nebo hřbitovy. Zbytek nákladů na službu by mělo hradit město.

Senior taxi. Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Pavel Sonnek

Nabízí se otázka, proč ve Frýdku-Místku, kde většina lidí hojně využívá MHD zdarma a městské autobusy zastavují v pravidelných intervalech na každém rohu, zřizovat další přepravní službu? Ročně to bude stát statisíce korun. Jenže tyhle peníze budou využité smysluplně. Cestování autobusem je pro některé seniory kvůli zdravotním komplikacím až příliš složité. A ani sdílená kola, jejichž provoz město rovněž dotuje, jejich situaci zrovna nevyřeší. Navíc se uleví rodinám, které o seniory pečují. Musí se ale nastavit taková pravidla, aby klienti služby nezneužívali. Ostatně zkušenosti z jiných obcí, kde už senior taxi funguje, sice potvrzují zájem ze strany seniorů, objevily se ale i případy, kdy si lidé zavolali speciální taxík, aby si mohli na poště podat sportku. Ne že by někdo nepřál seniorovi hutný výherní příspěvek k důchodu, ale na tyto případy není služba určena. Stanovení maximálního počtu jízd za měsíc je tak krok správným směrem. Když se k tomu přidají jasně daná pravidla, kam bude senior taxi jezdit, není důvod službu hanit.

Autor: Lukáš Morys