Úředníci si pochvalují, že neznají lepší způsob na zklidnění dopravy než úsekové měření. Městská policie si jenom vytáhne hříšníky, pošle to úředníkům na přestupky, přestupkáři pošlou viníkovi částku, jakou má uhradit.

Nově se k místům, kde naostro spustí úsekové měření, přidá obec Bílá. Podhorskou obcí, která je centrem hlavně zimní turistiky, vede vytížená silnice I/56. S rychlou jízdou tam mají problémy dlouhodobě. Úsekové měření by mělo dopravu zklidnit.

Je dobře, když si radnice, strážníci a policisté počíhají na piráty silnic. Hazardéry ostatně dennodenně potkáváme na cestách. A rychlost bývá častou příčinou nehod. Na druhou stranu jsou i horší prohřešky, než když motorista překročí o pár kilometrů v hodině v přehledném úseku povolenou rychlost.

Úsekové měření nesmí být trestem za drobné prohřešky. Měřit by se mělo tam, kde to dává smysl. A s určitou tolerancí, což už radnice vesměs aplikují. Kdyby totiž měli řešit každého, kdo jede v padesátce pětapadesátikilometrovou rychlosti, nedělali by úředníci nic jiného. Represe není vždy všelékem. Když se ale úsekové měření provede „s citem“, je to ku prospěchu věci.