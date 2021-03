Bylo to jen pár měsíců poté, co OKD ohlásilo, že chce pod touto karvinskou městskou částí vytěžit zásoby uhlí a pěkně zostra začalo s výkupy nemovitostí a pozemků. Mimochodem jako první zmizel proslulý klub Hard Café a hned poté hospoda, kde byl i sál, kde se také konávaly koncerty a různé oslavy.

Přiznávám, že jsem jeho tvrzení nevěřil a soudě dle tehdejších sebevědomých prohlášení OKD, že těžba pod Starým Městem je důležitá krom jiného i kvůli zachování pracovních míst, bych si na variantu „Těžba ne“ nevsadil.

Po čase se ale výkupy zasekly, OKD mezitím málem zbankrotovalo, stát ho zachraňoval, pak spadly ceny uhlí a dál ten příběh asi každý zná…

Zkrátka výsledkem je, že pod Starým Městem se skutečně těžit nebude.

Až se s tímto mým parťákem z badmintonu zase uvidím, téma Staré Město určitě otevřeme. Nevím, zda měl už tehdy skutečně tak dobré informace, anebo je to shoda okolností, že jeho předpověď vyšla. Mrzí mě v té souvislosti ale to, že celý ten příběh o těžařích a domorodcích ze Starého Města stál spoustu peněz, nervů a zmizelo něco, co už se tam nikdy nevrátí.