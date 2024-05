Frýdecký magistrát. | Foto: Deník/Lukáš Morys

V pondělí odpoledne proběhlo mimořádné zastupitelstvo ve Frýdku-Místku. Vyvolala ho opozice a žádala na něm základní informace o zásahu policie na magistrátu města. Ten se měl podle informací Deníku týkat organizovaného zločinu na odboru dopravy. O detaily vyšetřování opozici nešlo. Předem avizovala, že jí jde o informace, na které se povinnost mlčenlivosti nevztahuje. „My se chceme bavit o systémových otázkách, ne o konkrétních stíháních,“ řekl například Jaroslav Chýlek z klubu Přátelé FM.

Pochybení zaměstnanců frýdecko-místeckého magistrátu, jichž se kauza podle všeho týká, ale pro vedení radnice není téma. Program s bodem „Informace o zásahu Národní centrály proti organizovanému zločinu na Magistrátu města Frýdek-Místek“ koalice většinou zastupitelů neschválila. Má důvod se bát nějakého odhalení, když zdůrazňuje, že úkony policie se netýkaly současného vedení města ani zastupitelů? („V budově magistrátu nezasahovala Národní centrála proti organizovanému zločinu, ale krajský odbor obecné kriminality," upřesnil magistrát jedinou věc.)

Veřejnost, která očekávala, že se na zastupitelstvu něco o kauze dozví, musela být zklamaná. Z chování představitelů koalice bylo záhy zřejmé, že nemají zájem problematiku otevírat. Magistrát se ohání informačním embargem ze strany policie. Jenže mlčenlivost si vykládá způsobem, jaký se mu hodí. Na jednu stranu vydá tiskové sdělení, v němž zdůzňuje, že městu hrozí pětimilionová pokuta za porušení mlčenlivosti. A nikdo přece nechce, aby se kvůli pochybení vyhazovaly veřejné peníze. Na straně druhé však magistrát vyhodnotil, že je potřeba vylepšit si reputaci narušenou policejním zásahem a vydal prohlášení, ve kterém překvapivě odhaluje něco, co by člověk od subjektu, kterému je skoro až vyhrožováno pětimilionovou pokutou, neočekával.

Radnice konstatovala, že se jednalo o pochybení tří jednotlivců, které město již propustilo. Čtenář, který kauzu nesleduje, by tedy po nahlédnutí na web města mohl nabýt dojmu, že magistrát s policisty spolupracuje, poskytujeme jim plnou podporu a na základě důkazů (policie teprve vyšetřuje!) se již zbavil problematických zaměstnanců.

Jenže nejde primárně o to, jak rozporuplně magistrát komunikuje a že si v prohlášeních protiřečí, ale že se schovává za kouzelnou formulku o informačním embargu a odmítá odpovídat na otázky, na které odpovídat může a které občany zajímají. Poté, co prosákly informace o problému, se radní nesnaží ukázat, že hledají příčiny, ale obratem ukazují prstem na pochybení jednotlivců. V duchu přesvědčení, že když odstraní jednotlivce, problémy zmizí, magistrát navozuje dojem, že se z jeho strany nic zásadního nestalo. Jede se dál. Pídit se po tom, jak vůbec mohlo dojít k (případným) trestným činům, odmítá. Sebereflexi poté, co předvedlo na mimořádném zastupitelstvu, nelze od vedení města očekávat. Nehodlá o ničem diskutovat.

Audit ve vlastních řadách, který by se logicky nabízel, smetl primátor Frýdku-Místku Petr Korč (Naše Město F-M) ze stolu. Když policejní zákrok proběhl v Liberci, sám liberecký primátor poslal na místo veřejnoprávní kontrolu. Ve Frýdku primátor nic takového nezvažuje. Zdálo by se, že Petr Korč po třech letech ve funkci musí počítat s tím, že si opoziční zastupitelé všimnou každé jeho chyby a nezapomenou na ni upozornit. Představitelé vládnoucí koalice si ale na problémy nabíhají sami. Místo toho, aby se snažili hledat příčiny a řešit problémy, čímž by kauzu elegantně využili k tomu, aby ukázali ukázkovou krizovou komunikaci a vzali opozici vítr z plachet, volí raději taktiku mlčení. Podezřelého mlčení.