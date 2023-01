Dlouho se svou prezidentskou kandidaturou váhal, ale nakonec životní výzvu přijal. Andrej Babiš bojoval doslova do posledního dechu a nikdo z jeho podporovatelů mu nemůže vyčítat, že by neodevzdal v boji o hrad maximum. Proti favorizovanému soupeři vyzkoušel všechny (povolené i nepovolené) prostředky a nezdráhal se jít pro podporu do dříve zapovězených politických končin.