Mladí cyklisté takové výpravy pořádají už od roku 2017. Děti z dětských domovů mají na těchto výletech, na které jezdí od roku možnost kromě zábavy a sportovních výkonů také pomáhat. A to je více než hodiny přednášek ve školních lavicích o tom, jak být užitečný svému okolí. Dostává se jim dobrého pocitu, že i jako malí mohou a dokážou pomáhat.

A vůbec se nedá pochybovat o tom, že si děti možnost podívat se k moři tvrdě odpracovaly. Skoro šest stovek kilometrů na bicyklech v pěti dnech je výkon, který by leckdo nezvládl. Já tedy určitě ne.Velkou zásluhu na akci mají samozřejmě organizátoři. Nejedná se totiž o ojedinělou věc, ale pravidelnou, Cesta k Baltu nebyla prvním ročníkem.

Čtveřice dětí a dva vychovatelé z Dětského domova Čeladná se vypravili před pár dny na kolech k Baltskému moři. Pro děti to jistě bylo dobrodružství, navíc však svým počinem pomohli dalším potřebným. Jejich „dovolená“ tak měla i charitativní nádech.

