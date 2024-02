Nešťastné pondělí má za sebou šestatřicetiletý muž z Třanovic, kterého při práci ve firmě přimáčknul nákladní automobil o sloup. Utrpěl při tom vážné poranění ruky.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Vladimír Pryček

Týmy zdravotnické záchranné služby zasahovaly v pondělí 26. února u vážně zraněného muže na Frýdecko-Místecku. Informaci o události v obci Třanovice obdrželi operátoři tísňové linky 155 krátce před půl dvanáctou dopolední. Na pomoc byl vyslán tým rychlé zdravotnické pomoci z Nošovic a ostravský vrtulník letecké záchranné služby.

„Muž byl v době příjezdu záchranářů byl v ohrožení života, zasahující lékař zjistil známky šokového stavu. Posádky se postaraly o ošetření vnějších zranění, uložily pacienta do podtlakové matrace a zajistili žilní vstup. V rámci přednemocniční neodkladné péče podali transfúzi plné krve, kyslík a další potřebná farmaka,“ informoval mluvčí krajských záchranářů Lukáš Humpl.

Muže následně transportovali letečtí záchranáři, a to do ostravské Fakultní nemocnice. Předán byl do další péče lékařů tamního urgentního příjmu.