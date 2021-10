"Dle dostupných informací měl bruslař jet po stezce a naproti němu šla žena se svými dětmi, které byly na koloběžce. Jedno z dětí (chlapec 8 let) zřejmě zkřížilo cestu bruslaři, čímž mezi nimi došlo ke srážce. Bruslař se sice ženě i dítěti omluvil, ale následně z místa odjel. U chlapce došlo ke zranění, které si vyžádalo operativní zákrok," uvedla mluvčí policie Eva Michalíková.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.