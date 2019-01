K 10letému zraněnému chlapci spěchali záchranáři dnes ráno na silnici mezi Stříteží a Nebory.

Ke sražení osobním autem došlo před 7. hodinou v místní části Paseky.

Chlapec chtěl cestou do školy poblíž autobusové zastávky U Kišů přejít silnici. V místě není vyznačený přechod pro chodce.

Řidička škodovky přibrzdila a chtěla zastavit, aby dítěti dala přednost. Když viděla, že dítě couvlo zpátky na krajnici, nezastavila a pokračovala v jízdě. Dítě však přesto do vozovky vstoupilo a došlo ke sražení.

"50letá řidička Škody Fabia nestačila reagovat na počínání dítěte. Došlo ke střetu a zranění. Zkoušky na přítomnost alkoholu a návykových látek byly u řidičky negativní. Doprava v místě nehody je řízena kyvadlově. Průběh nehody, příčiny a míra zavinění je předmětem dalšího šetření," popsala nehodu policejní mluvčí Zlatuše Viačková.

Chlapce nejdříve ošetřila posádka záchranky, která pro jeho transport do ostravské fakultní nemocnice přivolala vrtulník. Má poraněnou hlavu a zlomenou nohu.

"Desetiletý chlapec utrpěl při střetu s vozidlem vážná zranění, zasahující lékař u něj zjistil poranění hlavy a dolní končetiny, stav svědčil rovněž pro poranění mozku. Dítě muselo být uvedeno do umělého spánku, posádky záchranné služby mu zajistily dýchací cesty a přístrojem řízenou ventilaci. Po ošetření vnějších zranění a podání potřebných léků byl pacient připraven k transportu do nemocnice a následně letecky přepraven do traumatologického centra Fakultní nemocnice Ostrava," uvedl mluvčí moravskoslezské záchranné služby.