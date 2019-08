Nešťastná kolize se stala na nechvalně známé silnici u obce Dub poblíž Starého Jičína. Ta spojuje D1 s Novým Jičínem a je proslulá těžkými nehodami.

K zásahu okamžitě vyjeli hasiči, zdravotníci záchranné služby a policisté. Z ostravské základny přiletěl i záchranný vrtulník.

"Zdravotnická záchranná služba zasahovala v noci z pondělí na úterý u tragické dopravní nehody na Novojičínsku. Střet dvou automobilů na silnici mezi obcemi Starý Jičín a Palačov byl operátorům ZZS nahlášen 19. srpna před půlnocí. Na místo události vyjely tři pozemní týmy z výjezdové základny v Novém Jičíně a vzlétl vrtulník LZS z Ostravy. Ve vozidlech zahynuly čtyři osoby. Záchranáři zahájili resuscitaci devětatřicetiletého muže, který utrpěl mnohočetná poranění. Veškeré pokusy obnovit jeho krevní oběh však byly neúspěšné. Ani snaha o záchranu dalšího postiženého nevedla k záchraně. Oba muži na místě podlehli svým zraněním. U dalších dvou osob, jejichž totožnost záchranáři neznají, lékaři pouze konstatovali smrt. Třiačtyřicetiletý muže záchranáři ošetřili se středně těžkým poraněním hrudníku, byl při vědomí a se záchranáři komunikoval. Posádka ZZS jej následně transportovala na urgentní příjem ostravské Fakultní nemocnice," informoval mluvčí moravskoslezské záchranné služby Lukáš Humpl.

Srážka v protisměru

Okolnosti, za jakých se nehoda stala, vyšetřují policisté.

"K události došlo 19. 8. 2019 kolem 23.40 hodin na silnici I/48 v katastru obce Starý Jičín. Řidič vozu zn. VW Touran vjel z dosud nezjištěných příčin do protisměru, kde došlo k čelnímu nárazu s protijedoucí jízdní soupravou – automobilem zn. VW Sharan s přívěsem. Následky střetu jsou tragické, zemřeli čtyři lidé, pátá osoba byla se zraněními ošetřena a převezena do nemocnice. Jedná se o řidiče vozu zn. VW Sharan. Svým zraněním podlehli spolujezdci z obou vozidel ve věku 15, 31 a 39 let. Totožnost řidiče, který vjel do protisměru, zjišťujeme. I řidič svým zraněním podlehl. V obou vozech cestovali cizinci. Silnice byla v době záchranářských prací a následné realizace úkonů trestního řízení uzavřena. Provoz byl veden náhradními trasami a opětovně obnoven krátce před čtvrtou hodinou ranní dne 20. 8. 2019. Policisté provedli ohledání místa události, topografickou a fotografickou dokumentaci. Některé skutečnosti objasní znalci. Policejní komisař nařídí soudní pitvu zesnulých. K objasnění okolností události zahájili policisté úkony trestního řízení pro trestný čin usmrcení z nedbalosti," sdělila policejní mluvčí Gabriela Pokorná.

Podle policie se jedná o letošní nejtragičtější dopravní nehodu v Moravskoslezském kraji.

"Následkům nehod podlehlo v regionu 35 osob (vloni za srovnatelné období 29 osob). Lze zopakovat, že vloni patřila k nejtragičtějším událostem havárie vozu 11. listopadu v katastru obce Třinec-Nebory. Následkům tehdy podlehli čtyři lidé, dva byli těžce zraněni. Tři oběti pak měla nehoda dne 23. prosince na Bruntálsku (Nové Heřminovy), další tři osoby byly zraněny," dodala policejní mluvčí.

Silnice I/48 byla v minulosti nechvalně proslulá právě tragickými nehodami, při nichž se čelně srazila dvě protijedoucí vozidla. Problém částečně vyřešila nainstalovaná středová lanová svodidla, ta však jsou pouze v úseku od Nového Jičína k Příboru. Směrem od Nového Jičína na Hranice středová vozidla nejsou. Dopravních nehod s čelním střetem dvou vozidel v tomto úseku sice ubylo, ale občas se stanou.

Jednou z nich byla tragédie na této silnici 26. června 2009 v katastru Starého Jičína, kdy řidič vozidla Volvo combi přejel do protisměru, kde se jeho vůz srazil s vozidlem Volkswagen Passat combi s polskou osádkou. Ve volkswagenu zahynuli na místě všichni čtyři cestující, řidič vozidla Volvo utrpěl těžká zranění.