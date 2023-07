Týmy zdravotnické záchranné služby zasahovaly v pátek 14. července odpoledne u střetu osobního automobilu s cyklistou na Frýdecko-Místecku.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Vladimír Pryček

"Vážná nehoda v Návsí byla krajskému operačnímu středisku nahlášena prostřednictvím linky tísňového volání po tři čtvrtě na dvě. Operátoři vyslali pozemní týmy – lékařský a zdravotnický; poté, co se uvolnil z předchozího zásahu, také vrtulník LZS," uvedl pro Deník mluvčí moravskoslezských záchranářů Lukáš Humpl.

Cyklista středního věku, jehož totožnost záchranáři dosud neznají, jevil v době příjezdu týmů ZZS známky poruchy vědomí. "Lékař u něj na místě události zjistil poranění hlavy a dolní končetiny, rovněž symptomy poranění mozku. Stav pacienta byl život ohrožující," pokračuje mluvčí záchranářů.

Záchranáři zavedli dva žilní vstupy a zahájili podávání léků. Muže uvedli do umělého spánku, zajistili jeho dýchací cesty a umělou plicní ventilaci. Dále naložili krční límec, pánevní pás a zafixovali postiženého do podtlakové matrace. Letečtí záchranáři jej poté šetrně transportovali do Fakultní nemocnice v Ostravě, a to na oddělení urgentního příjmu.

"Záchranáři v Moravskoslezském kraji museli během dne ošetřit další čtyři cyklisty - dva rovněž na Frýdecko-Místecku a dva v Ostravě. Jednalo se o středně těžká poranění při pádech, v jednom případě o cyklistku s alergickou reakcí po bodnutí včelou," dodal mluvčí.