V sobotu krátce před 18. hodinou vyjížděli záchranné složky k dopravní nehodě motorkářů na Frýdecko-Místecku. Muž utrpěl poranění páteře, spolujezdkyně se zranila středně těžce.

Nehoda motocyklu. Ilustrační foto | Foto: ZZS MSK

V sobotu v podvečer na Frýdecko-Místecku vyjížděli záchranáři k vážné dopravní nehodě motocyklu. Od oznámění incidentu po samotný zásah uplynulo pouze pět minut. „Na místo události byly vyslány pozemní týmy z Frýdku-Místku a vrtulník LZS z Ostravy. První záchranáři dorazili na pomoc během pěti minut od převzetí výzvy k zásahu,“ uvedli záchranáři na sociální síti X (dříve Twitter).

Nehoda s těžkým zraněním na Frýdecko-Místecku. Zasahoval vrtulník

Čtyřicetiletý muž utrpěl těžké poranění v oblasti hrudníku a páteře. Podle zdravotníků byl zajištěn krčním límcem, uložen do podtlakové matrace a posádky zahájily nitrožilní podávání léků. Po poskytnuté přednemocniční neodkladné péči jej letečtí záchranáři transportovali na urgentní příjem ostravské Fakultní nemocnice. „Žena ve věku jednatřiceti let byla zraněna středně těžce a posádka ZZS ji předala do dalšího ošetřování v nemocnici ve Frýdku-Místku,“ doplnili záchranáři.