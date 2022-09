Smutný závěr prázdnin v MS kraji. Smrt motorkáře ve statistikách není

"V půl desáté dopoledne spěchal bruntálský tým rychlé zdravotnické pomoci a vrtulník LZS z Olomouce k další nehodě, a to do starého Města. Při nárazu automobilu do vlečky traktoru se vážně zranila jednasedmdesátiletá žena. Utrpěla poranění hrudníku a dolní končetiny," pokračuje mluvčí. Po uložení do podtlakové matrace a nitrožilním podání léků pak ženu letečtí záchranáři přepravili do traumatologického centra FN Olomouc.