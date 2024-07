Šest minut po sedmnácté hodině byl moravskoslezským záchranářům prostřednictvím tísňové linky 155 nahlášen střet motocyklu s osobním automobilem v obci Fryčovice na Frýdecko-Místecku. K zásahu vyjela posádka rychlé zdravotnické pomoci a vzlétl vrtulník. Záchranáři o tom informovali na síti X (dříve Twitter) i svém portálu.

Poranění hrudníku a rukou

Záchranáři ošetřili dva lidi, kteří cestovali na motocyklu. Oba byli při vědomí a záchranáři s nimi komunikovali. „Pětapadesátiletý muž utrpěl těžké poranění hrudníku, sedmačtyřicetiletá žena poranění horní končetiny. Oběma záchranáři zajistili žilní vstupy, zahájili podávání potřebných léků a infuzních roztoků,“ informoval mluvčí moravskoslezských záchranářů Lukáš Humpl.

Uvedl, že záchranáři pacientům naložili krční límce a uložili je do vakuových matrací. „Po poskytnutí přednemocniční neodkladné péče byli transportováni do zdravotnických zařízení – muž letecky do ostravské Fakultní nemocnice, žena pak sanitním vozidlem do nemocnice ve Frýdku-Místku,“ dodal mluvčí.