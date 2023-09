K vážné dopravní nehodě, kdy řidič zůstal zaklíněn ve vozidle po nárazu do betonové překážky, vyjížděly na Frýdecko-Místecko složky Integrovaného záchranného systému.

Ilustrační foto. | Foto: se svolením ZZS MSK

K nehodě na Frýdecko-Místecku došlo ve středu 20. září večer. "Krajští operátoři převzali několik minut před jednadvacátou hodinou tísňové volání k havárii automobilu na silnici poblíž obce Třanovice. K zásahu vyjel tým rychlé zdravotnické pomoci z Českého Těšína a vzlétli letečtí záchranáři z Ostravy," uvedl pro Deník mluvčí moravskoslezských záchranářů Lukáš Humpl.

Hořely dřevostavby na Frýdecko-Místecku, jeden hasič se lehce zranil

Jednapadesátiletý muž byl po střetu vozidla s betonovou překážkou zaklíněn a vyprostit jej museli hasiči. V okamžiku příjezdu záchranářů byl při vědomí, jeho poranění však byla život ohrožující.

"Zasahující lékař prvotním vyšetřením zjistil zranění hrudníku, břicha a dolních končetin, pacient rovněž jevil známky šokového stavu. Posádky ZZS jej proto uvedly do umělého spánku, zajistily dýchací cesty a převedly na přístrojem řízenou ventilaci. Dále naložily pánevní pás, uložily do podtlakové matrace, zajistily vstup do kostní dřeně a zahájily podávání léků," řekl Deníku dále mluvčí záchranářů.

Nemocnice ve Frýdku-Místku: modernizace, nové parkoviště i potrubní pošta

Po všech potřebných opatřeních byl muž letecky transportován do ostravské Fakultní nemocnice a předán do péče lékařů tamního urgentního příjmu.