"Po střetu upadl motocyklista na vozovku a hlavou narazil do levé přední obliny nárazníku protijedoucího motorového vozidla tovární značky VW 7HC Kombi, které řídil 62letý muž slovenské národnosti. Při této kolizní situaci v dopravě utrpěl 71letý muž devastující zranění hlavy a levé části hrudníku neslučitelné se životem," uvedl dále k nehodě policejní mluvčí René Černohorský.

Deset minut před šestnáctou hodinou odpolední 9. září řídil 71letý muž z Frýdeckomístecka svůj motocykl značky Kawasaki po silnici I/56 v katastru obce Bílá, a to ve směru na obec Horní Bečva, přičemž s největší pravděpodobností nedodržel bezpečnostní vzdálenost za před ním jedoucím osobním motorovým vozidlem tovární značky Opel Corsa, který řídila 66letá žena z Ostravy a předním kolem motocyklu narazil do zadní části automobilu.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.