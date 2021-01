Podle neoficiálních statistických údajů, vycházejících z denních policejních statistik, vyhaslo vloni na silnicích Česka bezmála 470 životů, což je nejméně od roku 1961, kdy se začaly vést ucelené statistiky. Až dosud bylo nejméně mrtvých v roce 2017, a to 502.

Méně se umíralo i v Moravskoslezském kraji, kde zemřelo osmatřicet osob. Oproti roku 2019 to představuje pokles o patnáct tragédií. Jde o nejlepší výsledek v historii regionu. Prvenství zatím držel rok 2017 se čtyřiačtyřiceti oběťmi, naopak nejhorší byl rok 2004, kdy zemřelo 128 lidí.

Poslední loňská smrtelná nehoda se odehrála na Silvestra odpoledne na silnici D56 mezi Ostravou a Paskovem. Čtyřiadvacetiletý mladík ve vozidle značky Suzuki z dosud nezjištěných příčin vyjel v levém jízdním pruhu mimo vozovku. Najel do odvodňovacího kanálu, od kterého byl automobil vymrštěn zpět na komunikaci a ve smyku narazil do stromu. Řidič utrpěl těžké zranění, jeho spolujezdec (28 let) na místě zemřel.

V rámci loňského roku byl nejtragičtější červenec se sedmi mrtvými, nejvíce se pak umíralo v pátek 3. července. Policisté tehdy v odpoledních hodinách vyšetřovali hned tři vážné nehody. První se stala v Rychvaldu u rybníku Cihelňák. Řidič osobního vozidla značky Renault nezvládl v zatáčce řízení a čelně narazil do protijedoucího auta značky Volkswagen. Spolujezdkyně v renaultu zemřela.

Další neštěstí se odehrálo na dálnici D48 u sjezdu na exit 54, kde se střetla dvě vozidla a motocyklista. Ten vjel zřejmě do protisměru. Následně došlo ke střetu s automobilem značky Hyundai a poté s vozem značky Opel. Motorkář v nemocnici zraněním podlehl. Řidička jednoho z vozů skončila v rukou lékařů. Spolu s ní cestovaly dvě děti a jedna dospělá osoba, u nich ke zranění nedošlo.

Třetí smrtelná havárie se stala na silnici I/48 u Starého Jičína-Dubu. Muž sedící za volantem osobního vozidla značky Škoda Superb v klesání dostal smyk, vjel do protisměru a bočně se střetl s dalším autem. Nehodu nepřežil.