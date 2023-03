Zajímavé vysvětlení poskytl policistům řidič kamionu, jenž v neděli 4. března v noci „zaparkoval“ svůj vůz do svodidel u Frýdku-Místku.

Nehoda kamionu na D48 u Frýdku-Místku. | Foto: se svolením PČR

Dopravní policisté z Frýdku-Místku byli 4. března 2023 krátce před 23. hodinou vysláni k dopravní nehodě na dálnici D48, kde na 64. kilometru ve směru jízdy do Frýdku-Místku narazil do středových svodidel kamion.

Překvapením pro policisty bylo nejen to, že provedená dechová zkouška u řidiče byla pozitivní, a to s výsledkem téměř 4 promile(!), ale také řidičovo sdělení, že měl s kamionem namířeno ze Slovenska až do Anglie. Místo do cílové destinace však řidič cestoval k vystřízlivění na protialkoholní záchytnou stanici.

„Řidiči bylo ve zkráceném přípravném řízení sděleno podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky, za což mu v případě odsouzení hrozí trest odnětí svobody až na tři roky,“ upřesnila Pavla Procházková z Policie ČR.

Na místě nehody naštěstí nedošlo ke zranění žádného z účastníků silničního provozu.