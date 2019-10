Látkou, která ve čtvrtek dopoledne v regionu dusila tisíce lidí, byl nejspíše merkaptan. Odborníci tak usuzují především z popisu jeho účinků. Lidé shodně popsali jeho nepříjemný intenzivní zápach připomínající zkažená vajíčka.

Plyn sice u nikoho nevyvolal přímé zdravotní problémy, hodně lidem se však udělalo nevolno a bylo jim na zvracení. Některé školy ukončily výuku dříve a děti odešly domů. V objektech škol byla totiž koncentrace plynu vyšší, než venku.

Plyn vyvolal stres a paniku

"U nás jsme ukončili výuku ve 12 hodin, tedy po 4. vyučovací hodině. Dvě studentky kolabovaly a my jim volali záchranku k převozu do nemocnice. Další kolabující studentku jsme odvezli domů. Potíže byly spíše psychického charakteru s ohledem na stresovou situaci. I učitelky se bály, co se stalo a my se zprvu marně snažili získat nějaké informace. Zápach v objektu školy byl velmi nepříjemný. Provedli jsme prvotní opatření, kdy jsme omezili větrání. Současně jsem zkontroloval kotelnu, zda není závada na plynovém zařízení. Když jsme zjistili, že venku je dýchatelněji, než ve škole, začali jsme školu větrat," popsal ředitel Střední školy v Prostřední Suché Petr Szymeczek.

"Nejprve byli v poledne záchranáři voláni ke dvěma dívkám, které se nalézaly v prostorách střední školy v Prostřední Suché. Patnáctiletá a o dva roky starší pacientka udávaly nevolnost, závratě a dechové obtíže, projevil se u nich prekolapsový stav. Následně byla další posádka vyslána do havířovského gymnázia, kde na hřišti zkolabovala šestnáctiletá dívka. Podle svědků byla chvíli v bezvědomí, se záchranáři však již komunikovala. Všechny tři dívky byly po ošetření, podání kyslíku nebo léků přepraveny do havířovské nemocnice," řekl k situaci tiskový mluvčí ZZS MSK Lukáš Humpl.

Právě nedostatek informací považují mnozí obyvatelé postiženého regionu za nejzávažnější pochybení odpovědných institucí.

"Nikde jsme nenašli žádnou informaci, co se stalo. Proč máme na každém druhém sloupu ve městě ampliony, když se z nich dovídáme jednou za měsíc, že proběhla jejich zkouška? Proč nejezdila o městě vozidla městské policie a neinformovala, co se stalo? Proč nikdo z radnice neřekl, že se má větrat, nebo naopak nemá větrat? Proč nikdo nevyhlásil, že lidé nemusejí mít strach z poškozeného plynového potrubí, že se nemusí obávat výbuchu nebo že mají zvýšit příjem tekutin?" ptali se lidé v diskusích na internetu.

Lidé vesměs po zaznamenání zápachu začali sami kontrolovat plynové sporáky v bytech a kotelny v rodinných domech. Když nezjistili závadu u sebe, začali vycházet na chodby a ulice a zjišťovat situaci u sousedů. Jediným zdrojem informací však byly sdělovací prostředky. Deník o zamoření informoval už v 11 hodin. Oficiální informace se však podařilo získat až později, když už se ovzduší postupně pročišťovalo.

"Záchranáři vyjížděli ve stejné době, jako k dívkám, také k šestadvacetiletému muži, kterému se udělalo nevolno v Havířově před domem na ulici. Tohoto pacienta bylo možno po poskytnutí přednemocniční neodkladné péče ponechat doma, jeho transport do zdravotnického zařízení nebyl nutný," doplnil k celé situaci Humpl.

Únik plynu rozhodně nebyl malého rozsahu

Z reakcí obyvatel regionu vyplývá, že plyn zamořil velkou část Ostravy, Šenov, Vratimov, Havířov, Horní Suchou, Horní Bludovice. Jde o oblast, kterou obývá minimálně 200 tisíc lidí. Už jen proto by se úřady měly pokusit zdroj úniku vypátrat.

Množství uniklého plynu není malé. Přestože se s ohledem na směr a postup šíření předpokládá, že k úniku došlo v průmyslové části Ostravy, zdroj zatím zůstává neznámý. Buď se jednalo o masivní únik z poškozeného potrubí, nebo cisterny či jiného zásobníku. Jednou z variant je také únik z cisterny, která regionem projížděla a merkaptan se z ní uvolňoval průběžně.

Jak už ve čtvrtek potvrdila Česká inspekce životního prostředí, inspektoři sice osobně intenzivní zápach zaznamenali, k místu jeho výronu se však nedopátrali.

"O merkaptanu v ovzduší jsme byli informováni Hasičským záchranným sborem a také jsme obdrželi několik telefonátů od občanů. Inspektoři vyjeli do terénu a zápach zaznamenali také. Jeho zdroj však hasiči ani inspektoři neobjevili. Měření hasičů neprokázala žádné škodlivé koncentrace v ovzduší. Merkaptan je odorizační látka, která se přidává k zemnímu plynu a není nebezpečná pro zdraví ani životní prostředí. V současné době už se zápach rozptýlil," sdělila Deníku ve čtvrtek odpoledne Jana Jandová z ČIŽP.

Merkaptan

Merkaptan bývá skladován či převážen v kapalné podobě. Při uvolnění se mění v plyn. Požívá se například k odorizaci jinak bezpachého zemního plynu při zkouškách těsnosti systému, nebo v hornictví, kde se v rizikových situacích vhání do ovzduší podzemních pracovišť, aby se horníci co nejrychleji evakuovali do bezpečí.

Ve čtvrtek to nebylo poprvé, co se Havířovem šířil nepříjemný zápach. V roce 2014 se zápach šířil z kontejneru ve sběrně druhotných surovin. Tehdy ulicemi projížděla vozidla městské policie, která přes reproduktory varovala občany.